Президент Шри-Ланки обвинил правительство в неспособности предотвратить теракты

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обвинил правительство в неспособности предотвратить серию взрывов, которые произошли в стране 21 апреля.

Об этом в пятницу сообщает новостной портал News 1st.

"Я приму меры против всех чиновников, которые не справились со своими обязанностями. В течение ближайших дней будет проведена полная реорганизация наших служб безопасности", — заявил президент.

Он также подчеркнул, что разделяет с властями ответственность за произошедшее.

Ранее ланкийские СМИ сообщали, что накануне серии взрывов власти Индии предупреждали спецслужбы Шри-Ланки об угрозе терактов, исходящей от исламских экстремистов. Однако, отмечают СМИ, власти не смогли эффективно воспользоваться этой информацией для предотвращения трагедии.