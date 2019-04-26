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Президент Шри-Ланки обвинил правительство в неспособности предотвратить теракты 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обвинил правительство в неспособности предотвратить серию взрывов, которые произошли в стране 21 апреля.
Об этом в пятницу сообщает новостной портал News 1st.
"Я приму меры против всех чиновников, которые не справились со своими обязанностями. В течение ближайших дней будет проведена полная реорганизация наших служб безопасности", — заявил президент.
Он также подчеркнул, что разделяет с властями ответственность за произошедшее.
Ранее ланкийские СМИ сообщали, что накануне серии взрывов власти Индии предупреждали спецслужбы Шри-Ланки об угрозе терактов, исходящей от исламских экстремистов. Однако, отмечают СМИ, власти не смогли эффективно воспользоваться этой информацией для предотвращения трагедии.
ТАСС: последние новости
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В мире , Африка , Шри-Ланка
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