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Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: © Alexander Safronov/Press Office of the Primorye Territory Administration via AP
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в вагоне спецпоезда прибыл на железнодорожный вокзал Пхеньяна после завершения визита в Россию и встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын успешно завершил визит в Россию и возвратился на родину, — отмечается в сообщении агентства. — Высший руководитель под сердечное ликование масс вышел из вагона и тут же начальник почетного караула Корейской народной армии подошел к нему с рапортом".
Как отмечает ЦТАК, люди с ликованием встречали своего лидера, так как "он совершил бессмертные заслуги во внешнеполитической деятельности для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове во имя самостоятельной жизни и счастливого будущего своего народа".
Переговоры Путина и Ким Чен Ына прошли в четверг на Русском острове во Владивостоке. Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, в том числе проблему денуклеаризации. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.
После завершения встречи Путин отметил, что Ким Чен Ын является "интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоявшийся обмен мнениями "очень содержательным".
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Комментарии
В мире , Чен Ким , Владимир Путин , КНДР , Пхеньян
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