Президент Египта поделился видением роли страны в регионе

Китай превращает себя в региональный энергетический центр и благодаря выгодному географическому положению Суэцкого канала может стать логистическим хабом для региона, заявил в пятницу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси , выступая на церемонии открытия международного форума "Один пояс, один путь".

"Египет увеличивает выработку энергии, диверсифицирует энергетические ресурсы и превращает себя в региональный энергетический центр. Суэцкий канал облает преимущественным географическим положением, и поэтому Египет может стать промышленным, торговым и логистическим центром региона", — сказал ас-Сиси.

Он добавил, что видение Египта относительно региональной интеграции совпадает с видением инициативы "Один пояс, один путь".

Концепция "Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.