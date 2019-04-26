Президент Египта поделился видением роли страны в регионе 

Китай превращает себя в региональный энергетический центр и благодаря выгодному географическому положению Суэцкого канала может стать логистическим хабом для региона, заявил в пятницу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на церемонии открытия международного форума "Один пояс, один путь".
"Египет увеличивает выработку энергии, диверсифицирует энергетические ресурсы и превращает себя в региональный энергетический центр. Суэцкий канал облает преимущественным географическим положением, и поэтому Египет может стать промышленным, торговым и логистическим центром региона", — сказал ас-Сиси.
Он добавил, что видение Египта относительно региональной интеграции совпадает с видением инициативы "Один пояс, один путь".
Второй форум "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 25-27 апреля, в нем принимают участие 37 лидеров государств и правительств, включая российского президента Владимира Путина. Для участия в форуме в Пекин также приехали директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Председательствовать на всех мероприятиях форума с участием лидеров будет Си Цзиньпин, по завершению форума китайский лидер также подведет его итоги.
Концепция "Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.