Россия запугивает Зеленского, заявила Германия в ООН

Хойсген на заседании Совбеза напомнил российскому поспреду в ООН Василию Небензе, что официальная Москва неоднократно заявляла, что не может вести диалог с экс-президентом Украины Петром Порошенко . Однако, заметил Хойсген, вместо того, чтобы "послать Зеленскому риторические цветы", Россия пытается запугать его.

"В учебниках МГИМО говорится, что когда новый, неопытный лидер, нужно попытаться его запугать, и в первый день после выборов спровоцировать его и захватить его врасплох. Это и было сделано", — сказал Хойсген.

В ответ на это Небензя пообещал подарить Хойсгену дипломатический учебник МГИМО.

Ранее Небензя объяснил, почему Зеленский не получил цветы от России.