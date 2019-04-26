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Гордон назвал способ вернуть Крым Украине 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Для того, чтобы Украина вернула Крым и Донбасс, Киеву следует "сделать шаги навстречу людям", заявил украинский журналист и политик Дмитрий Гордон в эфире телеканала "112 Украина".
Гордон раскритиковал принятый в четверг закон о государственном языке и отметил, что нынешние власти делают все, чтобы "затянуть момент возвращения Крыма и Донбасса".
"Но я думаю, что придут дальновидные политики, истинные украинские патриоты — не те, которые бьют себе по груди и кричат: "Слава Украине!", а те, которые считают Украину своей страной и которые ее любят. Эти люди понимают, что для того, чтобы у нас была единая страна, и для того, чтобы вернулись потерянные регионы, необходимо делать шаги навстречу людям. Необходимо не навязывать им что-то, а делать так, чтобы они сами к этому пришли. Но для этого нужны людская мудрость, людская честь и для этого нужно любить Украину", — сказал журналист.
Ранее Верховная рада приняла в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни в стране — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. При этом административную ответственность за нарушение закона отложили на три года.
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В мире , Дмитрий Гордон , Верховная Рада , Республика Крым
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