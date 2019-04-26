СМИ узнали о планах Трампа заключить ядерную сделку с РФ и КНР

Уточняется, что в настоящее время документ находится еще на ранней стадии разработки.

Китай. Администрация США намерена подготовить проект соглашения о контроле над ядерным вооружением, участниками которого стали бы Россия

В частности, как уточняет CNN, американский лидер Дональд Трамп намерен заключить «грандиозное ядерное соглашение» с обеими странами.

«Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Трамп ожидает такое соглашение, которое стало бы для него «знаковым достижением» во внешней политике.

Вместе с тем телеканал уточняет, что в настоящее время инициатива находится на ранней стадии, а в Белом доме проводятся интенсивные межведомственные переговоры, чтобы в дальнейшем можно было предложить президента США возможные варианты нового соглашения.