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СМИ узнали о планах Трампа заключить ядерную сделку с РФ и КНР 

ТК «Звезда» + ещё 6 51 минуту назад
Фото: Ron Sachs, globallookpress
Уточняется, что в настоящее время документ находится еще на ранней стадии разработки.
Администрация США намерена подготовить проект соглашения о контроле над ядерным вооружением, участниками которого стали бы Россия и Китай.
В частности, как уточняет CNN, американский лидер Дональд Трамп намерен заключить «грандиозное ядерное соглашение» с обеими странами.
«Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Трамп ожидает такое соглашение, которое стало бы для него «знаковым достижением» во внешней политике.
Вместе с тем телеканал уточняет, что в настоящее время инициатива находится на ранней стадии, а в Белом доме проводятся интенсивные межведомственные переговоры, чтобы в дальнейшем можно было предложить президента США возможные варианты нового соглашения.
Накануне замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают класс вооружений, способный выполнять функции ядерного оружия.
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Комментарии6
В мире , Оружие , Александр Грушко , Дональд Трамп , Администрация США , CNN , Китай
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