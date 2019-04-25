Посольство России: Лондон продолжает демонстрировать неуважение к выбору жителей Крыма

Правительство Великобритании продолжает демонстрировать неуважение к демократическому выбору жителей Крыма , воссоединившегося с Россией в 2014 году после проведения референдума. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером комментарии пресс-службы посольства РФ в Соединенном Королевстве к недавнему заявлению замглавы британского МИД Алана Данкана.

"Вынуждены констатировать, что они [высказывания] полностью оторваны от действительности. Официальный Лондон продолжает демонстрировать полное неуважение к демократическому выбору жителей Крыма, которые пять лет назад в ходе свободного волеизъявления, осуществлявшегося в полном соответствии с международно-правовыми нормами, в подавляющем большинстве высказались за воссоединение полуострова с Россией, реализовав закрепленное в Уставе ООН право на самоопределение и сделав, таким образом, выбор в пользу мирного, стабильного развития, — говорится в комментарии. — Вызывает сожаление также полное и преднамеренное игнорирование реалий, связанных с развитием Крыма в составе России. К сожалению, консервативное правительство предпочитает не замечать очевидных позитивных изменений, которые происходят в жизни крымчан".

Как отмечают в посольстве, слова Данкана о навязывании российского гражданства крымчанам, равно как и о "насильственном выселении украинцев" абсурдны и демонстрируют "полное непонимание настроений жителей Крыма и объективных обстоятельств".

"В этом контексте уже не приходится удивляться бравированию осуществляемым совместно с западными партнерами санкционным давлением, ущемляющим права крымчан и идущим вразрез с нормами международного права", — добавили российские дипломаты.