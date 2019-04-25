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Посольство России: Лондон продолжает демонстрировать неуважение к выбору жителей Крыма 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Великобритании продолжает демонстрировать неуважение к демократическому выбору жителей Крыма, воссоединившегося с Россией в 2014 году после проведения референдума. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером комментарии пресс-службы посольства РФ в Соединенном Королевстве к недавнему заявлению замглавы британского МИД Алана Данкана.
"Вынуждены констатировать, что они [высказывания] полностью оторваны от действительности. Официальный Лондон продолжает демонстрировать полное неуважение к демократическому выбору жителей Крыма, которые пять лет назад в ходе свободного волеизъявления, осуществлявшегося в полном соответствии с международно-правовыми нормами, в подавляющем большинстве высказались за воссоединение полуострова с Россией, реализовав закрепленное в Уставе ООН право на самоопределение и сделав, таким образом, выбор в пользу мирного, стабильного развития, — говорится в комментарии. — Вызывает сожаление также полное и преднамеренное игнорирование реалий, связанных с развитием Крыма в составе России. К сожалению, консервативное правительство предпочитает не замечать очевидных позитивных изменений, которые происходят в жизни крымчан".
Как отмечают в посольстве, слова Данкана о навязывании российского гражданства крымчанам, равно как и о "насильственном выселении украинцев" абсурдны и демонстрируют "полное непонимание настроений жителей Крыма и объективных обстоятельств".
"В этом контексте уже не приходится удивляться бравированию осуществляемым совместно с западными партнерами санкционным давлением, ущемляющим права крымчан и идущим вразрез с нормами международного права", — добавили российские дипломаты.
В среду, выступая на заседании британского парламента, посвященном пятилетию воссоединения Крыма с РФ, Данкан подчеркнул, что "Россия будет и дальше нести издержки" за свою крымскую политику и якобы имевшее место "грубое игнорирование международного права". Он подчеркнул, что Великобритания "никогда не признает законным российский статус Крыма", который, по утверждениям политика, был "незаконно аннексирован Россией". Данкан также утверждал, что Москва якобы "систематически ограничивает фундаментальные права и свободы в Крыму, включая свободу выражения мнений, свободу передвижения и свободу вероисповедания".
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Комментарии
В мире , Европа , Конфликты , Парламент Великобритании , МИД , ООН , Республика Крым , Великобритания
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