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Санкции США привели к смерти 40 тысяч венесуэльцев, показало исследование 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Примерно 40 тысяч венесуэльцев скончались менее чем за два года в результате введения санкций США против Венесуэлы, направленных на смену там политического режима, говорится в исследовании известного американского экономиста Джеффри Сакса.
"Американские санкции нацелены на то, чтобы разрушить экономику Венесуэлы и, таким образом, привести к смене режима. Это бесполезная, безжалостная, незаконная и провальная политика, которая наносит большой ущерб венесуэльскому народу… Среди результатов широкомасштабных экономических санкций, введенных администрацией (президента Дональда) Трампа с августа 2017 года, более 40 тысяч смертей", — говорится в научной работе, опубликованной Центром экономических и политических исследований США.
В исследовании отмечается, что санкции США снизили доступность продуктов питания и медикаментов, увеличив при этом уровень заболеваемости и смертности населения. Согласно доклада, около 80 тысяч человек с ВИЧ не получали противовирусное лечение с 2017 года, при этом большое количество из четырех миллионов людей с диабетом и гипертонией не могут получить инсулин и сердечно-сосудистые препараты. Кроме того отмечается, что в будущем возможны смерти еще десятков тысячей венесуэльцев.
В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , Конфликты , США , Джеффри Сакс , Николас Мадуро , Барак Обама , Венесуэла
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