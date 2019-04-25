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Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Дипломат приурочил свое выступление к 74-й годовщине встречи на Эльбе войск США и СССР во время Второй мировой войны.
"Эти солдаты, пожимающие друг другу руки, представляет собой символ, который служит нам напоминанием сегодня, когда мы снова переживаем период напряженности между США и Россией и есть много вызовов в наших отношениях, что мир безопаснее и стабильнее, когда Америка и Россия принимают на себя обязательство найти пространство для диалога и дискуссии. Давайте не будем забывать об этом сегодня", — заявил посол в видеообращении на странице посольства в Twitter.
На днях Хантсман пригрозил РФ двумя авианосцами США, находящимися в Средиземное море. По его словам, каждый авианосец представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и "демонстрирует России, что, если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, она должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру". МИД РФ выразил сожаление, что язык угроз и санкций стал визитной карточкой США, и призвал американцев учить историю.
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В мире , Политика , США , Джон Хантсман , МИД , Москва
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