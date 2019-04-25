Российскую нефть испортили запрещенными веществами

Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы — Польша Чехия запретили пропускать грязное топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний — и прямое нарушение технологии добычи.

История с «грязной» российской нефтью навредила не только белорусским нефтеперерабатывающим заводам и доходам белорусского бюджета. Она бьет также по доходам России от экспорта нефти. В прошлом году на нефть и газ приходилось 45% доходов федерального бюджета, почти 60% экспорта, и около 20% ВВП. Это беда не просто нефтяных компаний России, а всей российской экономики. Поэтому так важно оперативное решение затруднений, и наказание виновных.

В четверг стало известно, что кроме приостановки экспорта нефтепродуктов из Белоруссии на Украину , в Польшу и страны Прибалтики остановился также транзит российской нефти через трубопровод «Дружба». В частности, некачественная нефть дошла до Польши — и Польша прекратила транзит. При этом, по другой южной ветке транзит нефти через Украину, идущий в Словакию Венгрию , продолжается. Некондиционная нефть поступит на специальные пункты в Венгрии и Словакии через четыре-пять дней, говорилось в сообщении белорусской стороны. По неподтвержденной информации, Чехия уже остановила прием нефти. К ней она идет как раз по нитке, идущей через Украину и Словакию.

Виновные в загрязнении поставляемой в Белоруссию российской нефти компании и их менеджмент будут привлечены к ответственности, заявил вице-премьер Дмитрий Козак . В поиске виновных принимают участие правоохранительные органы

«Когда будет выявлено, кто является автором этого «произведения», так сказать, мы примем соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», — заявил Козак.

Он отметил, что на участке, откуда стала поступать некачественная нефть, работают четыре нефтедобывающие компании.

Вице-премьер рассказал, как ведется работа по исправлению проблемы. По его словам, на территории России значительная низкокачественной нефти уже откачана в емкости. Он пообещал, что чистая, качественная нефть дойдет до границы с Белоруссией уже 29 апреля, то есть в понедельник.

Завтра, в пятницу пройдут трехсторонние переговоры в формате Россия-Белоруссия-Польша. На это встрече планируется обсудить возможность частичной откачки из нефтепровода некачественной нефти на территории Белоруссии и Польши.

Вопрос компенсации для Белоруссии, по словам Козака, пока не ставился. Минск же уже оценил предварительный ущерб из-за «грязной» российской нефти — в 100 млн долларов от недополученной выручки от реализации нефтепродуктов.

Повышенное содержание хлорорганики в нефти, идущей по трубопроводу «Дружба», было обнаружено еще 19 апреля. Оператор трубы «Транснефть» Минэнерго сразу же это подтвердили этот факт. Даже источник загрязнения был обнаружен оперативно — на участке трубопровода «Самара — Унеча». Однако что же именно произошло, никто не говорит до сих пор. Официальная версия проста — это техническая проблема. Однако Козак упомянул, что виновата в ней не одна, а сразу несколько компаний.

Как же технически возможно загрязнить нефть хлорорганикой так, чтобы ее уровень превышать в 20-30 раз допустимую норму?

Завкафедрой технология переработки нефти РГУ нефти и газа имени Губкина, профессор Владимир Капустин предположил, что дело может быть в применении частными небольшими компаниями запрещенных хлорорганических добавок.

«Чтобы увеличить нефтеотдачу пласта, в него закачивают разные добавки. И есть такая хлорорганическая добавка, которая может повысить отдачу пласта, увеличить количество нефти, которое поднимается на поверхность. Когда закачивается эта добавка, то образуется более четкая разность давления», — рассуждает Капустин.

Иными словами, это специальные реагенты, которые помогают увеличить добычу нефти.

«Однако эта хлорорганическая добавка была запрещена Минэнерго еще лет 20 лет назад после большого совещания. Потому что были такие ситуации, когда это очень сильно вредило нефтеперерабатывающим заводам, например, нефтепереработке на Рязанском заводе», — напоминает профессор.

Сейчас, по его словам, крупные нефтяные компании, как правило, не используют запрещенную добавку. А вот небольшие частные нефтяные компании, которые хотят получить больше нефти со своих месторождений, — могут злоупотреблять этим.

«Я думаю, что все компании, которые так навредили, известны, просто о них пока не говорят. Это серьезные вещи, огромный скандал, поэтому все они спрятались», — говорит Капустин.

В Самарской области, где произошло загрязнение, работает несколько десятков нефтяных компаний. Среди них дочерние компании «Роснефти» «Лукойла» , мелкие фирмы и даже индивидуальные предприниматели с лицензионными участками.

В чем же опасность этого реагента для нефтеотдачи пласта?

«Дело в том, что эта добавка легка по молекулярному весу, поэтому она попадает в бензин. Когда после ректификации бензин идет на риформинг, то эта коррозионная добавка выводит из строя теплообменники. Иначе говоря, эта добавка очень агрессивно воздействует на трубы теплообменника, что приводит к смешиванию высокооктанового бензина с низкооктановым, поэтому идет потеря октанового числа. Это основной минус. Это очень сильно сказывается на эффективности нефтеперерабатывающего завода», — объясняет Владимир Капустин.

Отсюда и повреждение оборудования на Мозырском НПЗ, на что жаловались в Белоруссии.

Если навредили нефтяники, то как получилось, что «Транснефть» — как оператор трубопровода — не выявила факт загрязнения нефти, которая поступает в ее трубу?

Качество нефти, которая сдается в трубу «Транснефти», контролируется по целому ряду параметров, но не на содержание хлора. В основном на входе в трубу проверяют уровень серы, пишут «Ведомости» со ссылкой на партнера «Транснефти». Капустин не исключает, что могли просто упустить: