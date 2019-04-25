Стала известна позиция генсека ООН по встрече Путина и Ким Чен Ына

«Мы приветствуем использование всех возможностей для диалога в рамках усилий по урегулированию кризиса на Корейском полуострове», — сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Напомним, 25 апреля прошла встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Подводя ее итоги, российский президент заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, но для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.

МИД также прокомментировали встречу, назвав ее исправлением ошибок американской дипломатии.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также изучала особенности имиджа лидера КНДР.