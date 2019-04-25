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Стала известна позиция генсека ООН по встрече Путина и Ким Чен Ына 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрительно высказался о прошедших переговорах президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Мы приветствуем использование всех возможностей для диалога в рамках усилий по урегулированию кризиса на Корейском полуострове», — сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
Напомним, 25 апреля прошла встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Подводя ее итоги, российский президент заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, но для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.
В МИД также прокомментировали встречу, назвав ее исправлением ошибок американской дипломатии.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также изучала особенности имиджа лидера КНДР.
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В мире , Политика , Чен Ким , Антониу Гутерриш , Владимир Путин , Стефан Дюжаррик , МИД , ООН , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , КНДР
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