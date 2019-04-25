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Макрон заявил о возможности сокращения Шенгена 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил сокращения списка стран входящих в Шенгенское соглашение.
«Мы решили иметь общие границы, знаменитое Шенгенское соглашение… Которое больше не работает», — приводит РИА Новости слова Макрона.
Макрон не исключил, что после пересмотра в Шенгенской зоне может оказаться меньше стран — за счёт тех, кто «не хочет обеспечивать общие границы».
Ранее Макрон предложил реформировать Шенгенское соглашение. Он полагает, что следует ограничить права отдельных членов ЕС на ведение собственной политики в отношении миграции.
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В мире , Европа , ЕС , РИА Новости , Франция
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