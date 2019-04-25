Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил сокращения списка стран входящих в Шенгенское соглашение.
«Мы решили иметь общие границы, знаменитое Шенгенское соглашение… Которое больше не работает», — приводит РИА Новости слова Макрона.
Макрон не исключил, что после пересмотра в Шенгенской зоне может оказаться меньше стран — за счёт тех, кто «не хочет обеспечивать общие границы».
Ранее Макрон предложил реформировать Шенгенское соглашение. Он полагает, что следует ограничить права отдельных членов ЕС на ведение собственной политики в отношении миграции.