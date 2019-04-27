«Желтые жилеты» ответят на предложения Макрона новой манифестацией

"Желтые жилеты" готовятся провести в субботу очередную, 24-ю по счету, общенациональную протестную акцию во Франции . В этот раз "столицей" манифестации должен стать Страсбург , куда, как ожидается, прибудут участники движения из других стран.

Перед субботними демонстрациями несколько групп "желтых жилетов" в социальных сетях запустили акцию "международный призыв", опубликовав баннеры на немецком, испанском, итальянском и других языках, а также видеообращение на YouTube ("Ютуб"). Планируется что, в Страсбурге акция начнется в 13:00 (14:00 мск) на площади Звезды, откуда колонны манифестантов направятся к зданию Европарламента

Согласно информации со страниц движения в "Фейсбуке", это мероприятие заинтересовало более 3,5 тыс. пользователей. Опасаясь беспорядков, власти объявили о запрете на любые демонстрации в центре города, в районе вокзала, а также по периметру учреждений Евросоюза

По словам представителей правоохранительных органов, "прибытия большого количества иностранцев на данный момент в Страсбурге не зафиксировано", однако полиция готовится к возможным беспорядкам. Предполагается, что лидеры "желтых жилетов" из разных стран выступят с заявлениями в ответ на большую пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона.

Бордо, Тулузе, Ренне, Манифестации также запланированы в Лилле Руане и других городах. Одной из самых зрелищных акций должно стать развертывание гигантского желтого жилета на скале Солютре в южной Бургундии. Кроме того, в городе Камбре запланировано ночное шествие.

В ответ Макрону

Власти Франции надеялись, что мобилизация "желтых жилетов" пойдет на спад после пресс-конференции президента республики Эмманюэля Макрона по итогам завершения больших национальных дебатов. Однако, согласно данным опросов общественного мнения, заявления главы государства не вызвали симпатии среди населения.

Так, результаты исследования, проведенного службой Odoxa ("Одокса"), свидетельствуют, что предложения озвученные президентом в ходе пресс-конференции удовлетворили лишь 37% аудитории. По данным службы Elab ("Элаб"), 77% опрошенных отметили, что Макрон не дал ответа на требования "желтых жилетов". Кроме того, 74% респондентов считают, что анонсированные главой республики меры не помогут им лично, а по мнению 64% участников опроса, предложения президента никак не улучшат ситуацию в стране.

Полночь в Париже и прогулка по СМИ

Официально в префектуру полиции Парижа поступила заявка лишь на одну демонстрацию. По информации полицейских, "желтые жилеты" соберутся в 10:30 на площади Клемента Адера в 16-м округе столицы и проследуют в 15-й округ до набережной Андре Ситроена.

Помимо этого, в интернете объявлены еще как минимум четыре акции. Одна из групп призывает к манифестациям на Елисейских полях, другая — выйти после полуночи и "разбудить Париж".

Однако самыми многочисленными обещают стать акции под названием "Общий ответ", которая пройдет совместно с активистами профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", и прогулка "За беспристрастное освещение в СМИ". Организаторы первой планируют собрать своих сторонников в районе Монпарнаса, откуда пройти до площади Италии.

Участники второй акции собираются проводить манифестации возле штаб-квратир крупнейших французских радиостанций и телеканалов, среди которых CNews ("Се-ньюз"), BFMTV (Бэ-эф-эм), TF1 ("Тэ-эф-1"), LCI (Эль-эс-и). Завершится мероприятие у здания Высшего совета по аудиовизуальным средствам. "Как гражданское и политическое оппозиционное движение, мы хотим пользоваться правом на ответ обвинениям, которые нам выдвигают", — отмечают представители движения. Эта инициатива также связана с мнением "желтых жилетов", будто большинство СМИ распространяют ложную информацию об их протестах или же подают ее в искаженном виде.

В преддверии новых манифестаций представители МВД напомнили о запрете на демонстрации на Елисейских полях, в районе Национального собрания (нижняя палата парламента) и Елисейского дворца, а также у собора Парижской Богоматери. Кроме того, в субботу в столице ожидается проведение гонок "Формулы Е" из-за чего дополнительно будет закрыт ряд станций метро.

Поберегут средства на 1 мая

Как признались большинство участников и неформальных лидеров групп "желтых жилетов", субботняя акция не будет основной. Все самые масштабные протесты запланированы на День труда. "Участники движения, особенно те, которые проживают вне Парижа, не приедут в эту субботу, потому что дорога стоит денег, они предпочтут потратить их, чтобы поучаствовать в первомайских демонстрациях", — приводит радиостанция "Франс энфо" слова одного из активистов.

Помимо прочего, активисты все больше опасаются крупных денежных штрафов. Так, в четверг трое участников движения были оштрафованы судом города Сен-Назер на сумму в 24 тыс. евро "за порчу городского имущества".