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Абэ назвал общую цель Японии и России 

ТК «Звезда» + ещё 3 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Он отметил, что Япония вместе с мировым сообществом собирается приложить усилия для осуществления договоренностей между США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.
Премьер Японии Синдзо Абэ прокомментировал встречу российского президента Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ына.
В частности, Абэ отметил, что на встрече лидеров двух стран была проведена работа, которая была направлена на денуклеаризацию Корейского полуострова.
«Мы с президентом Путиным постоянно подтверждаем, что денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и России», — приводит его слова РИА Новости.
Также Абэ отметил, что Япония вместе с мировым сообществом собирается приложить усилия для осуществления договоренностей между Соединенными Штатами и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.
Напомним, 26 апреля Ким Чен Ын покинул на поезде Владивосток, тем самым завершив свой первый визит в Российскую Федерацию, в ходе которого у него состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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Комментарии1
В мире , Синдзо Абэ , Чен Ким , Владимир Путин , РИА Новости , КНДР , США , Япония
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