Абэ назвал общую цель Японии и России

Он отметил, что Япония вместе с мировым сообществом собирается приложить усилия для осуществления договоренностей между США КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.

В частности, Абэ отметил, что на встрече лидеров двух стран была проведена работа, которая была направлена на денуклеаризацию Корейского полуострова.

«Мы с президентом Путиным постоянно подтверждаем, что денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и России», — приводит его слова РИА Новости.

Также Абэ отметил, что Япония вместе с мировым сообществом собирается приложить усилия для осуществления договоренностей между Соединенными Штатами и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 26 апреля Ким Чен Ын покинул на поезде Владивосток, тем самым завершив свой первый визит в Российскую Федерацию, в ходе которого у него состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным.