Команда победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского намерена переформатировать правительство. Об этом в четверг сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на источник в Верховной раде.
"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пять министров: министра по делам ветеранов Ирину Фриз, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика", — сообщил изданию один из депутатов Рады.