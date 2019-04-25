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СМИ: команда Зеленского хочет переформатировать правительство и уволить пять министров 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Команда победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского намерена переформатировать правительство. Об этом в четверг сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на источник в Верховной раде.
"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пять министров: министра по делам ветеранов Ирину Фриз, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика", — сообщил изданию один из депутатов Рады.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Омелян , Верховная Рада
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