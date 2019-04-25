ЦИК ответил на обвинения Зеленского в затягивании оглашения итогов выборов

Евгений Радченко. Центральная избирательная комиссия Украины не затягивает оглашение результатов второго тура президентских выборов, обработка протоколов идет с опережением. Об этом в четверг, 25 апреля, заявил замглавы ЦИК

Он подчеркнул, что ЦИК является независимым государственным органом, работающим самостоятельно.

— Если у кого-то есть сомнения, то, конечно, пожалуйста, сомневаться можно, но хотелось бы знать о каких-то доказательствах или каких-либо подозрениях, — заявил Радченко в эфире телеканала «Прямой».

Замглавы ЦИК напомнил, что у комиссии по закону есть 10 дней для оглашения результатов голосования. По его словам, ЦИК идет с «незначительным опережением сроков».