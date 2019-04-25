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ЦИК ответил на обвинения Зеленского в затягивании оглашения итогов выборов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Центральная избирательная комиссия Украины не затягивает оглашение результатов второго тура президентских выборов, обработка протоколов идет с опережением. Об этом в четверг, 25 апреля, заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко.
Он подчеркнул, что ЦИК является независимым государственным органом, работающим самостоятельно.
— Если у кого-то есть сомнения, то, конечно, пожалуйста, сомневаться можно, но хотелось бы знать о каких-то доказательствах или каких-либо подозрениях, — заявил Радченко в эфире телеканала «Прямой».
Замглавы ЦИК напомнил, что у комиссии по закону есть 10 дней для оглашения результатов голосования. По его словам, ЦИК идет с «незначительным опережением сроков».
Ранее избранный президент Украины, актер и шоумен Владимир Зеленский обвинил ЦИК Украины в том, что комиссия затягивает официальное оглашение результатов голосования, чтобы лишить его возможности распустить Верховную раду. Зеленский стал лидером голосования в ходе второго тура президентских выборов, прошедшего 21 апреля.
Вечерняя Москва: последние новости
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Комментарии
В мире , Украина , Евгений Радченко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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