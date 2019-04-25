Трамп хочет помощи России на выборах-2020, заявил аналитик CNN

По словам аналитика, Трамп не остановится ни перед чем, чтобы одержать победу на выборах в следующем году. Это поможет американскому лидеру избежать юридической угрозы, которая может последовать после проигрыша, уточнил Питерс.

"И как только он [Трамп] покинет свой пост, сенаторы не смогут ему помочь, даже если республиканцы сохранят большинство в Сенате. Он будет в руках судов", — подчеркнул Питерс.

Учитывая ставки, Питерс считает, что Трамп будет надеяться на помощь от иностранной державы, чтобы остаться на своем посту.

Ранее Трамп заявил, что никогда не было президента "более прозрачного".