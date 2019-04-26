Власти Венгрии, критикуя украинский закон о языке, намеренно обостряют отношения между Киевом и Будапештом. Об этом в пятницу заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.
"Я считаю, что наши венгерские партнеры сознательно выбрали линию на конфронтацию. Я буду говорить об этом с [главой МИД Венгрии] Петером Сийярто в Брюсселе через две недели на министерском заседании по "Восточному партнерству". Этот закон важен, но его нужно понимать в смысле поддержки украинского языка, но ни в коем случае не в смысле ограничения чьих-то прав", — приводит его слова украинское издание "Европейская правда".
Климкин отметил, что все дальнейшие шаги по выполнению данного закона определит правительство Украины.
"И именно сейчас должна начаться публичная и очень открытая работа над тем, как должен быть реализован закон", — сказал он.
При этом глава украинского МИД добавил, что стране в дальнейшем необходимо принять отдельный закон о языках национальных меньшинств.