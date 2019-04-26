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В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможным 

РИА Новости + ещё 4 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
Согласно законодательству Украины, есть три основания для того, чтобы инициировать роспуск Рады — отсутствие коалиции в парламенте, если Рада не собирается на заседания в течение месяца или если она не может сформировать правительство. По конституции, подписать указ о роспуске парламента может только президент.
"Роспуск возможен, потому что по состоянию на сегодня коалиции нет. Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226", — заявил Разумков в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.
По его словам, спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже многократно получал запросы и письма с просьбой предоставить поименный состав коалиции, но игнорировал их.
"Письма приходили — ответ не поступал. Кстати, это нарушение действующего законодательства. Поэтому прецедент того, что роспуск может иметь место, есть. Есть определенные временные ограничения. Сегодня по-разному считают юристы, чаще всего они склоняются, что это 27 число (апреля — ред.). Именно поэтому, как нам кажется, ЦИК затягивает процесс обнародования результатов, а потом Рада будет затягивать процесс инаугурации, чтобы он попал после срока, когда Рада может быть распущена", — добавил Разумков.
Очередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в октябре 2019 года. Ранее победивший на выборах президента Зеленский не исключил, что будет инициировать роспуск Рады после того, как станет главой государства. Парубий заверил, что оснований для роспуска парламента на сегодняшний день не существует, и напомнил, что досрочно прекратить полномочия Рады нельзя за полгода до парламентских выборов, то есть после 27 мая.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Центризбирком России , Верховная Рада
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