Омбудсмен Украины: паспортизация — это гибридная война России

Введение упрощённой системы получения российских паспортов жителями Донбасса приведёт к новому витку гибридной войны. Такую позицию высказала омбудсмен Украины Людмила Денисова.

По её мнению, своими действиями Россия «в очередной раз продемонстрировала, что является участником конфликта» на востоке страны.

Денисова отметила, что под видом защиты прав и свобод людей проигнорированы общепринятые принципы и нормы международного гуманитарного права. Раздача паспортов, уверена она, ставит под угрозу жизни тех, кто живёт в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

Мы хорошо помним, как происходила принудительная «паспортизация» в аннексированном Крыму: несогласных лишали прав на нормальную жизнь и подвергали притеснениям. Жители оккупированного востока, даже получив под давлением российские паспорта, останутся такими же гражданами Украины, как и жители других территорий нашего государства, — написала Денисова в Facebook.

Омбудсмен призвала международное сообщество осудить нарушение Россией суверенитета Украины.