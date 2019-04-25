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В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД самопровозглашённой ДНР Наталья Никонорова заявила, что решение об упрощении получения российских паспортов для жителей Донбасса — это жизненная необходимость в текущих условиях.
«Это важнейший, долгожданный для всего населения ДНР шаг, демонстрирующий столь необходимую для нас поддержку и заботу со стороны России», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что «при таком откровенно враждебном отношении со стороны Украины предпринятая президентом Российской Федерации мера — это объективно существующая в сегодняшних реалиях жизненная необходимость».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
RT на русском: последние новости
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В мире , Украина , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Москва
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