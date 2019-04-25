В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам

Глава МИД самопровозглашённой ДНР Наталья Никонорова заявила, что решение об упрощении получения российских паспортов для жителей Донбасса — это жизненная необходимость в текущих условиях.

«Это важнейший, долгожданный для всего населения ДНР шаг, демонстрирующий столь необходимую для нас поддержку и заботу со стороны России», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что «при таком откровенно враждебном отношении со стороны Украины предпринятая президентом Российской Федерации мера — это объективно существующая в сегодняшних реалиях жизненная необходимость».