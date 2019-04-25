Арестованная в США россиянка Мария Бутина задолжала своим адвокатам десятки миллионов рублей. Об этом рассказал её отец Валерий Бутин.
Долг перед адвокатами растет в арифметической прогрессии, на сегодняшний день превысил 50 миллионов рублей, — цитирует его РИА Новости.
Агентство отмечает, что некоторое время назад российский фонд мира перечислил защите Бутиной один млн рублей. По словам её отца, больше помощь не поступала.
Бутина была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года. Прокуратура США обвиняет её в незаконной работе на правительство РФ и требует наказания в виде полутора лет тюрьмы. Защита настаивает на приговоре к сроку, соответствующему времени нахождения россиянки под стражей, — девяти месяцам тюрьмы. Ранее News.ru писал, что Бутина может вернуться в Россию до конца пасхальной недели.