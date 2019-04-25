Отец Бутиной рассказал о долгах перед адвокатами

Арестованная в США россиянка Мария Бутина задолжала своим адвокатам десятки миллионов рублей. Об этом рассказал её отец Валерий Бутин.

Долг перед адвокатами растет в арифметической прогрессии, на сегодняшний день превысил 50 миллионов рублей, — цитирует его РИА Новости.

Агентство отмечает, что некоторое время назад российский фонд мира перечислил защите Бутиной один млн рублей. По словам её отца, больше помощь не поступала.