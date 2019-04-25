Литва обратилась к международному сообществу с призывом осудить решение российской стороны об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны.
В ведомстве осудили соответствующий указ российского президента Владимира Путина.
"Литва… призывает к непризнанию незаконно изданных документов Российской Федерацией и к последовательным санкциям против России", — говорится в сообщении.
Ранее Путин назвал решение об упрошенной выдаче паспортов жителям Донбасса "вопросом гуманитарного характера".