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Литва призвала отказаться признавать паспорта РФ для жителей Донбасса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Литва обратилась к международному сообществу с призывом осудить решение российской стороны об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны.
В ведомстве осудили соответствующий указ российского президента Владимира Путина.
"Литва… призывает к непризнанию незаконно изданных документов Российской Федерацией и к последовательным санкциям против России", — говорится в сообщении.
Ранее Путин назвал решение об упрошенной выдаче паспортов жителям Донбасса "вопросом гуманитарного характера".
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В мире , Европа , Конфликты , Украина , Владимир Путин , Литва
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