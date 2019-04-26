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Начальник полиции Шри-Ланки ушел в отставку 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: AFP 2019 / Jewel Samad
Начальник полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару в пятницу ушел в отставку после крупного теракта, в котором погибли свыше 200 человек, новый глава ведомства будет назначен в скором времени, сообщил президент республики Майтрипала Сирисена.
"Господин Джаясундару покинул свой пост. Прошение об отставке было направлено исполняющему обязанности министра обороны. В скором времени будет назначен новый глава полиции", — сообщил Сирисена, слова которого приводит местное интернет-издание Ada Derana.
Накануне свой пост покинул секретарь министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо. Кадровые перестановки в рядах руководства ланкийских силовиков произошли после недавней серии резонансных терактов. Ранее президент сообщил, что ни глава полиции, ни секретарь минобороны не предоставили ему доклад разведслужб о возможных атаках на церкви и в местах скопления туристов.
Обстановка в сфере безопасности на Шри-Ланке за прошедшую неделю резко ухудшилась. В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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