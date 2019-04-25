Путин прибыл в Пекин

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Пекин, где примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь».

Ранее стало известно, что Путин 26 апреля посетит Китай, где у него запланированы переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином

Как отмечали в Кремле, Путин не будет встречаться с представителями США на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, поскольку американская сторона не будет представлена на высоком уровне.