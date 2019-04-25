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Путин прибыл в Пекин 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Пекин, где примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь».
Глава государства прибыл в Китай из Владивостока, где у него прошли переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Ранее стало известно, что Путин 26 апреля посетит Китай, где у него запланированы переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.
Как отмечали в Кремле, Путин не будет встречаться с представителями США на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, поскольку американская сторона не будет представлена на высоком уровне.
RT на русском: последние новости
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В мире , Политика , Цзиньпин Си , Владимир Путин , Чен Ким , Владивосток , Китай
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