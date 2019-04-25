Отец Бутиной рассказал о настроении россиянки в преддверии приговора

Отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, в каком настроении пребывает его дочь в преддверии заседания суда, где ей должны вынести приговор.

«С Марией разговаривал вчера, она находится в боевом настроении с нотками волнения», — сказал мужчина в беседе с РИА Новости.

По его словам, он ожидает звонка от дочери после заседания.

«Если решение будет положительным, то мы увидимся уже в ближайшие три-четыре дня, там счёт идет на дни», — отметил он.

Ранее стало известно, что прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.

Как ожидается, суд США вынесет приговор 26 апреля.