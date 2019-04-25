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ИГ собралось захватить Пальмиру 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламского государства» планирует наступление для захвата древнего города Пальмира в провинции Хомс, заявил источник в сирийской армии.
По его словам, военные узнали о планах ИГ не только вернуть себе земли в центральной части Сирии, но и Пальмиру, сообщает Al Masdar News.
Источник отметил, что ИГ собираются захватить именно Пальмиру из-за того, что авиация Сирии и России смогут наносить только ограниченные удары по этому району из-за риска уничтожения исторических реликвий.
Также Пальмира удачно расположено относительно стратегического шоссе Хомс — Дейр-эз-Зор, что позволяет проводить большое количество засад против сирийской армии.
В мае 2018 года портал Al Masdar News уже сообщал о наступлении ИГ на Пальмиру, однако тогда его опровергли.
Боевики ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года, в конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город. В декабре того же года Пальмира снова оказалась в руках экстремистов, однако в марте 2017 года город был окончательно освобожден от ИГ.
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Комментарии
В мире , Армия , Конфликты , Исламское государство , Сирия , Хомс
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