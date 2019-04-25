Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп посмеялся над решением Байдена участвовать в выборах президента США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп с насмешкой отреагировал на заявление бывшего вице-президента Джозефа Байдена о решении вступить в президентскую гонку 2020 года в США.
«Добро пожаловать в гонку, сонный Джо! Я надеюсь, что у тебя есть умственные способности — что давно ставится под сомнение — для того чтобы провести успешную кампанию на первичных выборах», — написал Трамп в Twitter.
Кроме того, он отметил, что Байдену придется столкнуться с безумными идеями конкурентов. Трамп полностью готов вступить в борьбу с Байденом на выборах президента.
В четверг Байден заявил, что намерен баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года.
Ранее результаты опроса общественного мнения в США показали, что Байден и Берни Сандерс лидируют по популярности в списке из 25 демократов, заявивших на тот момент об участии в президентской гонке. Байден набрал 31%, а Сандерс — 23%. Трамп оскорбил и «похоронил» своих основных соперников-демократов в борьбе за президентское кресло.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Джо Байден попал под обвинения о сексуальных домогательствах и как это скажется на его карьере.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Захарова заявила, что жители Донбасса де-факто стали россиянами Зеленский сменил имя в Facebook Захарова назвала визитную карточку американской дипломатии
Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Берни Сандерс , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вердикт МИД: жители Донбасса де-факто стали россиянами1
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу388
Конец истории? Что будет с русскими на Украине109
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине176
Чистосердечное: Порошенко признался в незнании «мовы»24
Видео
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях
Происшествия
«Ну их всех в задницу»: Макаревич о запрете ввоза хамона
Шоу-бизнес
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Общество
Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса
Политика
Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии
Шоу-бизнес Статьи
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского
Политика
В США сошёл с рельсов поезд с этанолом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение