Трамп посмеялся над решением Байдена участвовать в выборах президента США

«Добро пожаловать в гонку, сонный Джо! Я надеюсь, что у тебя есть умственные способности — что давно ставится под сомнение — для того чтобы провести успешную кампанию на первичных выборах», — написал Трамп в Twitter.

Кроме того, он отметил, что Байдену придется столкнуться с безумными идеями конкурентов. Трамп полностью готов вступить в борьбу с Байденом на выборах президента.

В четверг Байден заявил, что намерен баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года.

Ранее результаты опроса общественного мнения в США показали, что Байден и Берни Сандерс лидируют по популярности в списке из 25 демократов, заявивших на тот момент об участии в президентской гонке. Байден набрал 31%, а Сандерс — 23%. Трамп оскорбил и «похоронил» своих основных соперников-демократов в борьбе за президентское кресло.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Джо Байден попал под обвинения о сексуальных домогательствах и как это скажется на его карьере.