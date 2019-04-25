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ЕС заподозрил Россию в желании обострить конфликт на Украине 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Решение Москвы об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Донбасса — посягательство на суверенитет Украины. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает Reuters.
По ее словам, время подписания российским президентом Владимиром Путиным указа «свидетельствует о намерении России еще больше дестабилизировать Украины и обострить конфликт». В Брюсселе ожидают, что Москва воздержится от действий, которые противоречат минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву, добавила глава европейской дипломатии.
Ранее решение России об упрощенной выдаче гражданства осудили Германия и Франция. До этого США назвали меру «абсурдной и дестабилизирующей».
Владимир Путин подписал указ об облегченном получении российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей 24 апреля. В документе указано, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».
Украина посчитала это вмешательством во внутренние дела страны. Киев вынес вопрос на обсуждение в Совбез ООН.
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В мире , Украина , Федерика Могерини , Владимир Путин , ЕС , Совбез ООН , Reuters , Москва
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