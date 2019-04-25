ЕС заподозрил Россию в желании обострить конфликт на Украине

Решение Москвы об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Донбасса — посягательство на суверенитет Украины . Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини , передает Reuters.

По ее словам, время подписания российским президентом Владимиром Путиным указа «свидетельствует о намерении России еще больше дестабилизировать Украины и обострить конфликт». В Брюсселе ожидают, что Москва воздержится от действий, которые противоречат минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву, добавила глава европейской дипломатии.

Ранее решение России об упрощенной выдаче гражданства осудили Германия и Франция. До этого США назвали меру «абсурдной и дестабилизирующей».

Владимир Путин подписал указ об облегченном получении российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей 24 апреля. В документе указано, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».