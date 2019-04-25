Литва призвала ужесточить санкции против России 

Министерство иностранных дел Литвы предложило ужесточить ограничительные меры против Москвы после того, как российские власти приняли решение упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Во внешнеполитическом ведомстве сочли такой шаг незаконным вмешательством во внутренние дела Украины.
Литва призывает международную общественность строго осудить эти действия России, которые не могут быть оправданы, призывает не признавать незаконно выданных документов Российской Федерации и последовательно ужесточать санкции в отношении России за продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности, — цитирует «Интерфакс» заявление литовского МИДа.
Ранее News.ru сообщал, что Германия и Франция осудили решение России упростить процедуру выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. По мнению немецких дипломатов, указ президента РФ Владимира Путина противоречит Минским соглашениям.