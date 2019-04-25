В Великобритании нашли продолжение романа «Заводной апельсин»

Продолжение романа Энтони Берджесса "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange) обнаружили в архивах писателя, передает BBC.

200-страничный труд под рабочим названием A Clockwork Condition нашли среди документов Берджесса, которые прежде хранились в его доме под Римом . После смерти писателя дом был продан, а архив перевезли в Манчестер. Там фонд наследия Берджесса приступил к созданию каталога его бумаг.

По словам исследователей, A Clockwork Condition — это сборник мыслей английского писателя о человеческой природе и других вопросах, затронутых им в знаменитом романе 1962 года. Ознакомившиеся с черновиком, эксперты охарактеризовали его как "наполовину философские размышления, наполовину автобиографию". Сам автор отмечает в тексте, что в продолжении "Заводного апельсина" хотел выразить страхи по поводу влияния на человечество современных технологий: кино, телевидения и медиа.

В тексте Берджесс также упоминает о спорах вокруг экранизации "Заводного апельсина" Стэнли Кубриком . В 1970-е годы режиссера упрекали в том, что его картина провоцирует насилие среди молодежи. Фильм даже запрещали к показу в Великобритании.

Кроме того, в продолжении писатель рассказал, откуда взялось название "Заводной апельсин". Согласно воспоминаниям Берджесса, в 1945 году он слышал слова 80-летнего посетителя лондонского паба, заявившего, что кто-то был безумен, как заводной апельсин. Спустя почти 20 лет он решил использовать это словосочетание в своем романе, отметил писатель.