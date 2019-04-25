В архивах Берджесса нашли наброски книги об идеях романа «Заводной апельсин»

ЛОНДОН, 25 апреля. /ТАСС/. Две сотни машинописных страниц под заголовком «Заводное состояние» (The clockwork condition) были обнаружены исследователями в архиве личных документов британского писателя Энтони Берджесса (1917-1993). Как сообщила в четверг вещательная корпорация Би-би-си, в тексте, который считался утерянным, автор комментирует собственный роман «Заводной апельсин», раскрывает некоторые делали создания книги и развивает многие из высказанных в ней идей.

Сам Берджесс определял незавершенное и неопубликованное произведение как «важное философское высказывание о современном состоянии человека». В нем автор, среди прочего, выражал свои опасения по поводу влияния, оказываемого на людей средствами массовой информации, телевидением и кинематографом. Текст создавался в 1971 году вскоре после выхода на экраны фильма «Заводной апельсин» и во многом является реакцией на экранизацию романа Стенли Кубриком (1928-1999). В Великобритании после выхода картины было задержано несколько преступников, копировавших героев фильма, что вызвало бурную общественную дискуссию и в конечном итоге вынудило Кубрика запретить показ ленты на территории королевства.

"Неопубликованное продолжение «Заводного апельсина» достойно внимания и представляет в новом свете самого Берджесса, Кубрика и те споры, что велись вокруг получившего дурную славу романа, — заявил Би-би-си директор Международного фонда Берджесса профессор Эндрю Бисуэлл. — «Заводное состояние» дает нам контекст к самому известному произведению Берджесса, дополняет высказывавшиеся им идеи о преступлении и наказании, а также потенциально тлетворном влиянии визуальной культуры".

По словам Бисуэлла, Берджесс забросил работу над текстом, поняв «что он романист, а не философ», однако в 1974 году опубликовал автобиографическую повесть «Завещание заводному миру», в которой разрабатываются те же темы, что и в «Заводном состоянии». Как говорит Бисуэлл, исследователи творчества Берджесса долго считали, что обнаруженный в архиве текст либо утерян, либо является выдумкой. Автор упоминал его лишь однажды — в интервью студенческой газете, сказав, что книги под названием «Заводное состояние» по сути не существует, и она никогда не будет напечатана. Текст был найден при каталогизации документов, которые после смерти писателя был перевезены из его дома под Римом в Манчестер, где Берджесс родился и прожил много лет.

Роман «Заводной апельсин» был написан в 1962 году после того, как врачи обнаружили у Берджесса смертельную опухоль мозга — диагноз, который впоследствии не подтвердился. В книге прослеживается путь трудного подростка Алекса — от садистских преступлений к тюрьме, одиночеству, а впоследствии раскаянию. Отличительной особенностью книги является основанный на русских словах молодежный сленг «надсат», которым пользуются герои.