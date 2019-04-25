Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Шри-Ланке нашли склад с 200 детонаторами 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: Reuters
Сотрудники полиции Шри-Ланки в ходе рейда обнаружили склад с примерно 200 детонаторами для взрывных устройств в городе Нувара-Элия в центральной части страны, сообщил в четверг официальный представитель правоохранительных органов республики Руван Гунасекара.
По словам полицейского, слова которого приводит газета Daily Mirror, наряду с этим в столичном регионе правоохранители задержали троих человек за хранение 21 гранаты. При них также были обнаружены шесть единиц холодного оружия и самодельное взрывное устройство малой мощности. В свою очередь, как информирует местное интернет-издание Ada Derana, антитеррористическая операция в различных районах страны продолжается до сих пор.
Обстановка в сфере безопасности на Шри-Ланке за прошедшую неделю резко ухудшилась. В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, согласно последним данным, унесли жизни почти 360 человек, еще 520 пострадали. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство*.
По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены. Накануне президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена попросил секретаря минобороны Хемасири Фернандо и начальника полиции Пуджитха Джаясундару уйти в отставку.
*Запрещённая в России террористическая организация
Последние новости
"Мы поддержали не того". Как победа Зеленского изменила риторику Запада Как правильно готовить шашлык с медицинской точки зрения Россия может заблокировать решение ООН по паспортам жителей Донбасса
Комментарии
В мире , Министерство обороны , Шри-Ланка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса38
«Ну их всех в задницу»: Макаревич о запрете ввоза хамона63
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского353
В ЕС отреагировали на указ Путина по ЛНР и ДНР237
Группа «Любэ» выпустила клип про Крымский мост16
Видео
«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях
Происшествия
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Общество
Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии
Шоу-бизнес Статьи
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского
Политика
В США сошёл с рельсов поезд с этанолом
Происшествия В мире
В России начали раздавать «Георгиевские ленточки»
Общество
В московском метро встали поезда
Происшествия
Пока вы спали: о чем Путин поговорил с Ким Чен Ыном
Политика
В ЕС отреагировали на указ Путина по ЛНР и ДНР
В мире Украина
Рада приняла резонансный закон о языке
В мире Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение