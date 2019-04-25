Порошенко обрадовался исключительности украинского языка

Принятие Верховной радой закона об исключительном использовании украинского языка — историческое событие. Так итоги голосования в украинском парламенте прокомментировал президент страны Пётр Порошенко

Он поставил это в один ряд с «восстановлением армии и получением автокефалии».

Украинский язык — это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам — за голоса «за», а всем украинцам — за поддержку, — написал Порошенко в Facebook.

Он выразил уверенность, что государство сделало ещё один важный шаг на пути к «ментальной независимости» Украины.

Ранее, как сообщал Nrews.ru, Рада приняла закон, который регламентирует обязательное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. В поддержку высказались 278 депутатов из 450. Теперь документ должен подписать президент.