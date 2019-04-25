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Порошенко обрадовался исключительности украинского языка 

News.ru 30 минут назад
Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press
Принятие Верховной радой закона об исключительном использовании украинского языка — историческое событие. Так итоги голосования в украинском парламенте прокомментировал президент страны Пётр Порошенко.
Он поставил это в один ряд с «восстановлением армии и получением автокефалии».
Украинский язык — это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам — за голоса «за», а всем украинцам — за поддержку, — написал Порошенко в Facebook.
Он выразил уверенность, что государство сделало ещё один важный шаг на пути к «ментальной независимости» Украины.
Ранее, как сообщал Nrews.ru, Рада приняла закон, который регламентирует обязательное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. В поддержку высказались 278 депутатов из 450. Теперь документ должен подписать президент.
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Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Верховная Рада
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