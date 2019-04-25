Джозеф Байден объявил о своем участии в выборах в 2020 году

Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter

"Основные ценности этой нации… Наше положение в мире… Наша демократия… Все, что сделало Америку Америкой, поставлено на карту. Именно поэтому сегодня я объявляю о своей кандидатуре на выборах президента США", — написал он на своей странице в Twitter.

Как ожидается, первый митинг Байден проведет 29 апреля в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где встретится с группой профсоюзных активистов, а затем отправится в поездку по штатам, где в начале следующего года пройдут первые первичные выборы и собрания партийных активистов: в Айову, Нью-Гэмпшир, Южную Каролину и Неваду

Байден стал 20-м по счету политиком, объявившим о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах 2020 года. Ранее в президентскую гонку, в частности, вступили сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс , соперничавший с Хиллари Клинтон в борьбе за Белый дом в 2016, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы , экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер.

Согласно результатам общенационального опроса, проведенного исследовательской службой Morning Consult ("Морнинг консалт") среди 5 тыс. американцев 15-21 апреля, Байден пользуется поддержкой 30% потенциальных избирателей, а Сандерса — 24%. На третьем месте по популярности — с уровнем поддержки 9% — оказался Буттеджадж.

Две неудачные попытки в 1988 и 2008 годах

Политическая карьера Байдена началась в 1972 году, когда он был избран в Сенат Конгресса США от штата Делавэр. В 1988 и 2008 годах он участвовал в борьбе за пост президента США, но оба раза неудачно. В 2009-2017 годах Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

В 2019 году Байдена обвинили в неподобающем поведении. Так, одна из женщин вспомнила, как в 2014 году в Лас-Вегасе Байден якобы подошел к ней сзади, положил руки на плечи и поцеловал в затылок. Еще одна женщина утверждала, что в 2009 году Байден на одном из благотворительных мероприятий в городе Гринвич (штат Коннектикут) "взял ее за голову". В ответ Байден распространил заявление, в котором подчеркнул, что никогда не вел себя неподобающим образом.

Соперники встретятся на теледебатах

Байден впервые встретится лицом к лицу со своими соперниками-однопартийцами на теледебатах 26-27 июня в Майами (штат Флорида). К ним будут допущены те претенденты, которые по итогам трех опросов получили по крайней мере 1% поддержки и сумели собрать пожертвования на предвыборную кампанию у 65 тыс. человек. До конца нынешнего года запланированы шесть таких теледебатов и еще шесть состоятся в период с января по апрель 2020 года.

Демократы назовут имя своего кандидата в борьбе за президентский пост на партийном съезде, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Съезд Республиканской партии состоится с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.