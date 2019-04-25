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ГРУ Генштаба: в Латинской Америке идет подготовка джихадистов 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В регионе активизировалась деятельность экстремистов, которые аффилированы с рядом террористических группировок, в том числе с «Аль-Каидой»* и «Исламским государством»*.
На территории Латинских стран идет подготовка боевиков террористических группировок, заявил Начальник Главного управления Генерального штаба Вооружtнных Сил Российской Федерации — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, вице-адмирал Игорь Костюков.
«Среди новых факторов риска можно выделить появление в регионе лагерей подготовки и убежищ джихадистов», — сказал Костюков.
По словам Костюкова, экстремисты вербуют боевиков для пополнения своих рядов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также собирают деньги, в основном среди шести миллионов мусульман, проживающих на этой территории.
*Террористическая группировка, запрещена в РФ.
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В мире , Другое , Генштаб , ГРУ , Аль-Каида
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