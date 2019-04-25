ГРУ Генштаба: в Латинской Америке идет подготовка джихадистов

В регионе активизировалась деятельность экстремистов, которые аффилированы с рядом террористических группировок, в том числе с «Аль-Каидой» * и «Исламским государством»*.

На территории Латинских стран идет подготовка боевиков террористических группировок, заявил Начальник Главного управления Генерального штаба Вооружtнных Сил Российской Федерации — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, вице-адмирал Игорь Костюков.

«Среди новых факторов риска можно выделить появление в регионе лагерей подготовки и убежищ джихадистов», — сказал Костюков.

По словам Костюкова, экстремисты вербуют боевиков для пополнения своих рядов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также собирают деньги, в основном среди шести миллионов мусульман, проживающих на этой территории.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ.