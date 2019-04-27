СМИ: Япония и США договорились сохранять санкции в отношении КНДР

Япония и США договорились сохранять санкционный режим в отношении КНДР. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе прошедших в Вашингтоне переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом . Глава японского правительства также выразил уверенность, что американский президент правильное решение, когда отказался от подписания каких-либо соглашений с КНДР в ходе прошедшего в Ханое саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном

В то же время глава японского правительства подчеркнул, что его государство намеревается играть активную роль в денуклеаризации КНДР и тесно сотрудничать в этом направлении с США.