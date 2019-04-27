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СМИ: Япония и США договорились сохранять санкции в отношении КНДР 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: EPA
Япония и США договорились сохранять санкционный режим в отношении КНДР. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе прошедших в Вашингтоне переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом. Глава японского правительства также выразил уверенность, что американский президент правильное решение, когда отказался от подписания каких-либо соглашений с КНДР в ходе прошедшего в Ханое саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
В то же время глава японского правительства подчеркнул, что его государство намеревается играть активную роль в денуклеаризации КНДР и тесно сотрудничать в этом направлении с США.
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