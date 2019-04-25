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Израиль предупредил об угрозе новых терактов на Шри-Ланке 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Израильские власти предупредили сограждан об угрозе новых терактов на Шри-Ланке и призвали их покинуть остров, где в минувшее воскресенье серия взрывов унесла жизни свыше 350 человек.
Рекомендации Контртеррористического штаба при Совете национальной безопасности появились в разгар иудейского праздника Песах, который сотни тысяч израильтян традиционно проводят в зарубежных поездках.
"В свете осложнения обстановки в сфере безопасности и опасений того, что события не завершены и могут повториться в ближайшем будущем, мы призываем израильтян воздержаться от поездок в эту страну, а тех, кто там находится, — как можно скорее ее покинуть по меньшей мере до тех пор, пока ситуация не стабилизируется", — сказано сообщении.
Штаб присвоил Шри-Ланке второй, на один ниже максимального, уровень террористической опасности, который означает "высокую и конкретную угрозу". В рекомендациях, которые публиковались перед праздниками, островное государство упомянуто не было.
В пасхальное воскресенье в церквях и отелях Шри-Ланки произошла серия взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли 359 человек, 520 пострадали. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В четверг местные СМИ сообщили о новом взрыве в районе Пугода, примерно в 40 километрах к востоку от столичного города Коломбо.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В мире , Ближний Восток , Исламское государство , Израиль , Шри-Ланка
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