Саакашвили назвал ошибкой оставить Порошенко на свободе

"Он (Порошенко — Прим. Ред.) будет всячески "потрясать" Зеленского Если у Порошенко не будет уголовных дел, он этого благородства не оценит, по опыту знаю. Порошенко любую благородность считает за слабость. У него психология пахана. И при любой возможности он вставит нож в спину", — рассказал Саакашвили.

При этом он отметил, что не торопится возвращаться в Киев. Политик напомнил, что украинского гражданства его лишили не по суду, это было решение президента Петра Порошенко. Теперь в его деле должен разобраться новый глава страны.

Я посмотрел все его фильмы "Слуга народа" и сделал вывод, что он не какой-то простачок. У него все обдуманно. У него предсказаны все сложности, которые ему предстоят. И он очень хорошо подготовлен к этой должности.

Саакашвили также заверил, что политические должности он занимать не хочет, однако готов давать советы тем, кто в них нуждается, например, читать лекции.