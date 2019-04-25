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Саакашвили назвал ошибкой оставить Порошенко на свободе 

Р-Спорт + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил в интервью Strana.Ua, что оставлять Петра Порошенко на свободе было ошибкой, а также поделился своими планами после победы на выборах Владимира Зеленского.
"Он (Порошенко — Прим. Ред.) будет всячески "потрясать" Зеленского Если у Порошенко не будет уголовных дел, он этого благородства не оценит, по опыту знаю. Порошенко любую благородность считает за слабость. У него психология пахана. И при любой возможности он вставит нож в спину", — рассказал Саакашвили.
При этом он отметил, что не торопится возвращаться в Киев. Политик напомнил, что украинского гражданства его лишили не по суду, это было решение президента Петра Порошенко. Теперь в его деле должен разобраться новый глава страны.
Я посмотрел все его фильмы "Слуга народа" и сделал вывод, что он не какой-то простачок. У него все обдуманно. У него предсказаны все сложности, которые ему предстоят. И он очень хорошо подготовлен к этой должности.
Саакашвили также заверил, что политические должности он занимать не хочет, однако готов давать советы тем, кто в них нуждается, например, читать лекции.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия
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