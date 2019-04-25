Власти Египта объявили чрезвычайное положение 

Власти Египта ввели общенациональный режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Соответствующий указ опубликован в одной из местных газет.
Как пишет «Интерфакс», комендантский час будет действовать в некоторых районах северного Синая, близ Израиля и сектора Газа. Причины такого решения местных властей пока не называются. Ранее Египет уже вводил режим чрезвычайного положения в рамках борьбы против исламских экстремистов.
9 апреля страну потряс очередной теракт. Жертвами стали четыре человека, несколько граждан получили ранения. Взрыв произошёл на рынке Шейх Зовейд. Все погибшие являлись сотрудниками правоохранительных органов. Взрыв совершил террорист-смертник. Взрывное устройство он привёл в действие, находясь среди полицейских, обеспечивавших охрану рынка, писал News.ru.