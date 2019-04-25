Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Египта объявили чрезвычайное положение 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Gehad Hamdy/Global Look Press
Власти Египта ввели общенациональный режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Соответствующий указ опубликован в одной из местных газет.
Как пишет «Интерфакс», комендантский час будет действовать в некоторых районах северного Синая, близ Израиля и сектора Газа. Причины такого решения местных властей пока не называются. Ранее Египет уже вводил режим чрезвычайного положения в рамках борьбы против исламских экстремистов.
9 апреля страну потряс очередной теракт. Жертвами стали четыре человека, несколько граждан получили ранения. Взрыв произошёл на рынке Шейх Зовейд. Все погибшие являлись сотрудниками правоохранительных органов. Взрыв совершил террорист-смертник. Взрывное устройство он привёл в действие, находясь среди полицейских, обеспечивавших охрану рынка, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Германия и Франция осудили решение России по Донбассу Рада приняла закон об исключительности украинского языка Порошенко в США назвали жертвой антироссийской политики
В мире , Африка , МВД , Интерфакс , Египет , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского50
В ЕС отреагировали на указ Путина по ЛНР и ДНР156
Рада приняла резонансный закон о языке758
Пока вы спали: о чем Путин поговорил с Ким Чен Ыном26
В США назвали причину поражения Порошенко83
Видео
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского
Политика
В США сошёл с рельсов поезд с этанолом
Происшествия В мире
В России начали раздавать «Георгиевские ленточки»
Общество
В московском метро встали поезда
Происшествия
Пока вы спали: о чем Путин поговорил с Ким Чен Ыном
Политика
В ЕС отреагировали на указ Путина по ЛНР и ДНР
В мире Украина
Рада приняла резонансный закон о языке
В мире Образование
Группа «Любэ» сняла клип про Крымский мост
Общество Шоу-бизнес
Где камеры? Звезды не пришли на поминки Началовой
Шоу-бизнес
В США назвали причину поражения Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение