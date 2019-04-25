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Источник: Эрдоган поздравил Зеленского с победой на президентских выборах на Украине 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора господин президент поздравил Зеленского с победой на прошедших выборах", — отметил источник.
Второй тур выборов главы государства на Украине прошел 21 апреля. По итогам обработки 100% электронных протоколов Зеленский набрал 73,22% голосов (свыше 13,5 млн человек), Петр Порошенко — 24,45% (более 4,5 млн человек). Официальный результат будет объявлен до конца апреля, а инаугурация должна состояться не позднее 3 июня.
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В мире , Украина , Реджеп Эрдоган , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Турция
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