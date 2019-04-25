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Ким Чен Ын рассказал о цели визита в Россию 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что прибыл в РФ обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования проблем Корейского полуострова.
"Я прибыл, чтобы лично встретиться с господином Путиным и обменяться с ним мнениями по ситуации на Корейском полуострове, которая в мире вызывает первостепенный интерес, и обсудить пути мирного урегулирования", — сказал Ким Чен Ын перед началом переговоров в расширенном составе во Владивостоке.
По его словам, он намерен обменяться мнениями по "развитию традиционных двусторонних отношений в соответствии с новыми требованиями времени".
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В мире , Чен Ким , Владимир Путин , КНДР
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