Начался рабочий визит Лукашенко в Китай

Предложения по развитию и углублению дальнейшего сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной системы международной торговли озвучит президент Беларуси на II форуме международного сотрудничества в Пекине, куда он прибыл 25 апреля с рабочим визитом.

Александр Лукашенко , как уже сообщал "СОЮЗ", примет участие в мероприятиях II Форума международного сотрудничества "Пояс и путь".

На полях саммита, сообщает пресс-служба белорусского лидера, предусмотрена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином , на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

В преддверии форума в столицу КНР прибыла представительная белорусская делегация в составе руководителей министерств и ведомств. Уже состоялось подписание более десяти документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

В ежегодном послании белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко, напоминают источники в Минске, отметил важность стратегического партнерства с Китаем.