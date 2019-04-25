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Начался рабочий визит Лукашенко в Китай 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Предложения по развитию и углублению дальнейшего сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной системы международной торговли озвучит президент Беларуси на II форуме международного сотрудничества в Пекине, куда он прибыл 25 апреля с рабочим визитом.
Александр Лукашенко, как уже сообщал "СОЮЗ", примет участие в мероприятиях II Форума международного сотрудничества "Пояс и путь".
На полях саммита, сообщает пресс-служба белорусского лидера, предусмотрена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
В преддверии форума в столицу КНР прибыла представительная белорусская делегация в составе руководителей министерств и ведомств. Уже состоялось подписание более десяти документов о развитии сотрудничества в различных сферах.
В ежегодном послании белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко, напоминают источники в Минске, отметил важность стратегического партнерства с Китаем.
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В мире , Азия , СНГ , Цзиньпин Си , Александр Лукашенко , Китай
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