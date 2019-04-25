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Климкин: Путин планирует «взять на понт» 

Рамблер 9 минут назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался относительно выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщает телеканал ТСН. По словам чиновника, инициатива призвана создать новые возможности для российского вмешательства.
Климкин заявил, что украинское правительство знает о подготовке инфраструктуры для выдачи паспортов, поскольку эти «планы реализуются уже давно». При этом министр отметил, что жителям Донбасса будут выдавать паспорта «на перспективу российского вмешательства».
«И военного вмешательства, и другого вмешательства. То есть логика очень понятна, защита русскоязычных и так далее», — подчеркнул чиновник.
Решение Владимира Путина реализовать инициативу именно сейчас Климкин назвал желанием главы государства «взять на понт» избранного президента Украины Владимира Зеленского, то есть «повысить ставки в вопросе обсуждения ситуации на Донбассе».
«Сегодня будет Совбез ООН, потом будет ОБСЕ и Совет Европы. Это попытка объяснить России, что сейчас она изменила все, что делалось дальше и всю логику диалога вокруг оккупированного Донбасса", — заверил Климкин, подчеркнув, что украинское правительство планирует выстроить «международное давление» в качестве протеста против российской инициативы.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённой системе получения российских паспортов жителями Донбасса. Заявления от желающих будут приниматься в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, при этом рассматриваться они будут в течение трёх месяцев. Выдавать новые паспорта планируется в Ростовской области РФ.
Комментарии117
В мире , Видео , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ОБСЕ , Совбез ООН , Правительство Украины , Совет Европы
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