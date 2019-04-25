Большинство лидеров ИГ в Сирии ликвидировано 

Большая часть находившихся в Сирии главарей международной группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) уничтожена.
По словам информированного источника, лидеры боевиков скрываются в различных странах, среди которых Афганистан, Ирак, Ливия и европейские государства.
Те, которые были в Сирии, они уничтожены. Остались только такие спящие ячейки, — подчеркнул он.
Источник не стал предполагать местонахождение лидера исламских террористов Абу Бакр аль-Багдади, ответив лишь, что главари ИГ обладают большими финансовыми возможностями, благодаря которым меняют внешность и документы, передаёт «Интерфакс».
Ранее, как писал News.ru, глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что Центральное разведывательное управление США оружием и техникой поддерживает террористов в Сирии. По его словам, не гнушаются этим и спецслужбы других стран, заинтересованные в дисбалансе мирового порядка.