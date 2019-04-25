В Нур-Султане начались переговоры по Сирии

Очередной раунд переговоров в астанинском формате по Сирии стартовал в столице Казахстана

Турции и В четверг в отеле Ritz Carlton проходят двусторонние и трехсторонние закрытые встречи участников — делегаций России Ирана (стран-гарантов астанинского процесса), а также представителей официального Дамаска , сирийской оппозиции и спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена, для которого астанинские переговоры по Сирии — первые с момента назначения на должность.

Новый раунд начался со встречи российской и иранской делегаций.

Одной из первых прибыла делегация России во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым , сообщил МИД Казахстана. Делегацию Ирана возглавил помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Аскар Хаджи, Турции — замглавы МИД Седат Онал.

В столицу Казахстана также прибыли делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, Иордании в качестве наблюдателя.

Все делегации уже прибыли на переговоры, прибытие Педерсена ожидается позже. Завершится 12-й по счету раунд "Астаны" в пятницу, 26 апреля — пройдет пленарное заседание с принятием итогового документа переговоров.

Основные вопросы, которые участники намерены обсудить во время переговоров, — формирование конституционного комитета Сирии, которое идет уже больше года и, по словам, главы МИД РФ Сергея Лаврова , завершится в ближайшее время, а также привлечение новых стран к такому формату переговоров и решение террористического вопроса в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комитета, которая будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.