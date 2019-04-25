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В Нур-Султане начались переговоры по Сирии 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Очередной раунд переговоров в астанинском формате по Сирии стартовал в столице Казахстана.
В четверг в отеле Ritz Carlton проходят двусторонние и трехсторонние закрытые встречи участников — делегаций России, Турции и Ирана (стран-гарантов астанинского процесса), а также представителей официального Дамаска, сирийской оппозиции и спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена, для которого астанинские переговоры по Сирии — первые с момента назначения на должность.
Новый раунд начался со встречи российской и иранской делегаций.
Одной из первых прибыла делегация России во главе со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым, сообщил МИД Казахстана. Делегацию Ирана возглавил помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Аскар Хаджи, Турции — замглавы МИД Седат Онал.
В столицу Казахстана также прибыли делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, Иордании в качестве наблюдателя.
Все делегации уже прибыли на переговоры, прибытие Педерсена ожидается позже. Завершится 12-й по счету раунд "Астаны" в пятницу, 26 апреля — пройдет пленарное заседание с принятием итогового документа переговоров.
Основные вопросы, которые участники намерены обсудить во время переговоров, — формирование конституционного комитета Сирии, которое идет уже больше года и, по словам, главы МИД РФ Сергея Лаврова, завершится в ближайшее время, а также привлечение новых стран к такому формату переговоров и решение террористического вопроса в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комитета, которая будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
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В мире , Ближний Восток , Александр Лаврентьев , Сергей Лавров , МИД , ООН , Конституционный комитет Госдумы , Дамаск , Иран , Сирия , Турция
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