Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным

Ранее глава МИД Литвы в интервью порталу BNS заявил, что Эстонии впредь следует координировать свои шаги со странами Балтии, чтобы не раскалывать их единство. Он также отметил, что Таллин до визита Кальюлайд в Москву не предоставлял информацию о вопросах, которые планируется обсуждать.

В свою очередь Кальюлайд заявила, что заранее проинформировала партнеров в ЕС и США о предстоящей встрече с Путиным. В частности, она объяснила, что заранее сообщила послам всех стран Евросоюза цели своего визита в Россию.

Кроме того, она подчеркнула, что еще в марте обсуждала предстоящий визит в Россию с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном

"Они также были проинформированы. Так что был широкий круг согласований", — сказала Кальюлайд.

Кальюлайд в четверг прибыла с рабочим визитом в Москву. Это первый за восемь лет визит главы эстонского государства в Россию. Кальюлайд приняла участие в открытии отреставрированного исторического здания посольства республики и встретилась с Путиным. Кальюлайд пригласила его на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в июне 2020 года в эстонском Тарту.