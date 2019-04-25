Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным 

РИА Новости + ещё 3 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отвергла критику Литвы за встречу с президентом России Владимиром Путиным, пишет Sputnik Эстония.
Ранее глава МИД Литвы в интервью порталу BNS заявил, что Эстонии впредь следует координировать свои шаги со странами Балтии, чтобы не раскалывать их единство. Он также отметил, что Таллин до визита Кальюлайд в Москву не предоставлял информацию о вопросах, которые планируется обсуждать.
В свою очередь Кальюлайд заявила, что заранее проинформировала партнеров в ЕС и США о предстоящей встрече с Путиным. В частности, она объяснила, что заранее сообщила послам всех стран Евросоюза цели своего визита в Россию.
Кроме того, она подчеркнула, что еще в марте обсуждала предстоящий визит в Россию с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.
"Они также были проинформированы. Так что был широкий круг согласований", — сказала Кальюлайд.
Кальюлайд в четверг прибыла с рабочим визитом в Москву. Это первый за восемь лет визит главы эстонского государства в Россию. Кальюлайд приняла участие в открытии отреставрированного исторического здания посольства республики и встретилась с Путиным. Кальюлайд пригласила его на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в июне 2020 года в эстонском Тарту.
Последние новости
В США раскрыли секрет Путина Эксперт прокомментировал слова посла США, пригрозившего России авианосцами Посольство в Британии ответило на антироссийское поздравление Зеленского
Комментарии2
В мире , Прибалтика , Джон Болтон , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , МИД , ЕС , ИА Sputnik , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответный удар: Зеленскому готовят переворот13
США могут ударить по России из космоса4
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв3
Джонни Депп женится на молодой россиянке13
В штабе Зеленского отреагировали на указ Путина1817
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Марув стала жертвой «воздушных» грабителей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение