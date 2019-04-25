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Штаб Зеленского определил «красные линии» для будущего президента Украины 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Штаб Владимира Зеленского, победившего во втором туре выборов президента Украины, назвал политические действия, которые глава государства не предпримет во время руководства страной. Об этом заявил представитель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».
«У нас есть две красные линии: мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — подчеркнул он.
Представитель штаба отметил, что Крым и Донбасс, которые нынешняя власть считает «временно оккупированными территориями», будут считаться украинскими.
В марте кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией станут приоритетным направлением политики. Позже кандидат на пост президента страны сообщил, что считает российского лидера Владимира Путина врагом, а в его штабе заявили, что не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По итогам подсчета 100 процентов протоколов Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — около 25 процентов голосов.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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