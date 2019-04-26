Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове

Безопасность Корейского полуострова полностью зависит от позиции Вашингтона. Об этом в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация Корейского полуострова и региона в настоящее время находится на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.

Кроме этого Ким Чен Ын подчеркнул, что мир и безопасность полуострова полностью зависят от подхода США, и Пхеньян будет готов «ко всяким обстоятельствам».

Лидер КНДР пригласил в гости Владимира Путина. Глава российского государства, в свою очередь, принял приглашение северокорейского коллеги.

В ходе переговоров во Владивостоке, как отмечает официальное информагентство Северной Кореи, «стороны договорились укреплять стратегическое сотрудничество для обеспечения мира и безопасности в регионе и в дальнейшем делать более тесными взаимопонимание и связи».

Как писал News.ru, во время открытия переговоров во Владивостоке в расширенном составе Ким Чен Ын выразил надежду, что его диалог с Владимиром Путиным продолжится в конструктивном и полезном ключе.