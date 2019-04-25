США расширили список ограничений по Кубе

США добавили в список ограничений по Кубе пять юридических лиц, которые предположительно контролируются кубинскими военными, сообщил госдепартамент в среду.

Речь идет о подразделениях юрлиц, уже фигурировавших в списке.

Согласно меморандуму президента США от июня 2017 года, США запретили прямые финансовые транзакции с фигурантами списка компаний, связанных с вооруженными силами, разведкой и службами безопасности Кубы. Вводя ограничения, США ссылаются на обвинения властей Кубы в нарушении прав человека. Кроме того, как отмечает в сегодняшнем заявлении госдепартамент, "кубинские военные, службы безопасности и разведка глубоко укоренены в Венесуэле".